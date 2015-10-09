Сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

Многие сталкивались с ситуацией: до важного события остается всего неделя, а привести себя в форму вы так и не успели. Возникает вопрос - сколько килограммов можно реально сбросить за столь короткий срок? Ответ зависит от ряда факторов, и не всегда то, что возможно, является безопасным, передают Vesti.kz со ссылкой на Men's Health.

Как быстро можно похудеть?

По словам психолога и диетолога клиники Кливленда Дэвида Крила, объемы потери веса во многом зависят от исходной массы тела. Люди с большим весом на старте могут потерять больше в краткосрочной перспективе. Особенно это заметно на ранних этапах похудения.

Однако с потерей веса метаболизм замедляется, и организму становится все труднее расставаться с накоплениями. "Это как снять рюкзак - организму нужно меньше энергии для дыхания, движения, жизни", - объяснил Крил.

Он добавил: "К сожалению, у мозга нет встроенных весов, чтобы остановить компенсационные механизмы, когда достигается здоровый вес".

Почему экстремальное похудение опасно?

Хотя некоторые спортсмены могут сбросить до 9 килограммов за неделю за счёт обезвоживания, такие методы крайне рискованны. Быстрые диеты часто приводят к потере не только воды, но и мышечной массы, что отрицательно сказывается на обмене веществ.

"Если человек резко ограничивает калории, до 25 процентов потерянного веса может составлять мышечная ткань", - отметил Крил.

Какая потеря веса считается безопасной?

Врач Константинос Спаниолас из Университета Стоуни-Брук считает, что быстрая, но приемлемая потеря - около одного процента от массы тела в неделю. Для человека с весом 136 кг это около 1,3 кг в неделю. Однако при меньшем весе потери должны быть умереннее, чтобы не терять мышцы.

По словам Крила, в среднем безопасно терять от 0,5 до 1 кг в неделю. Причём вес может снижаться ступенчато: сначала минус 2 кг, потом - без изменений, затем снова спад.

Как сохранить мышцы при похудении?

Силовые тренировки и достаточное количество белка - ключ к сохранению мышечной массы. В одном из исследований Колумбийского университета участники, совмещавшие диету с тренировками, теряли меньше мышц по сравнению с теми, кто занимался только кардио.

Спаниолас советует потреблять от 1,6 до 2 граммов белка на килограмм массы тела. Это помогает организму сохранять мышцы во время снижения веса.

Что влияет на скорость похудения?

Кроме начального веса, важны и другие факторы - история диет, уровень активности, сон. Доктор Йони Фридхофф отмечает: "Организм, уже переживший диету, расходует меньше калорий, чем раньше".

Недостаток сна нарушает гормоны аппетита, что мешает сжиганию жира. Например, участники одного эксперимента, спавшие по 8,5 часов, теряли в два раза больше жира, чем те, кто спал всего 5,5 часа.

Также не стоит забывать о скрытых калориях в напитках, особенно алкоголе. Одно исследование показало, что мужчины в дни умеренного потребления алкоголя получали дополнительно до 433 калорий.

Главное - долгосрочный подход

Эксперты подчеркивают: краткосрочные цели могут не дать желаемого эффекта. Важно сосредоточиться на изменении образа жизни, который принесёт устойчивые результаты.