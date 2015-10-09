Сколько часов нужно спать, рассказала эксперт

Качественный сон необходим не только для хорошего самочувствия, но и для поддержания здоровья сердца, передают Vesti.kz со ссылкой на Surrey Live.

Недостаток сна может отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе. В то время как регулярный полноценный отдых, напротив, способствует снижению риска развития заболеваний сердца.

Специалист по здоровью и благополучию из Heart Research UK Эми Лекки объяснила, что сон влияет на метаболизм, настроение, гормональный баланс, иммунитет и устойчивость к болезням. Все эти системы организма тесно взаимосвязаны, и дисбаланс в одной из них может отразиться на работе сердца.

Почему недосып опасен для сердца

Во время сна регулируется артериальное давление и снижается уровень воспаления. Нарушение режима сна может привести к сбоям в этих процессах, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Cardiology в 2023 году, сон менее пяти часов в сутки значительно повышает риск сердечного приступа.

Рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Это помогает организму восстановиться, снижает уровень стресса и положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Сон, давление и воспаление

Во время сна нормализуется давление и вырабатываются гормоны, способствующие расслаблению сосудов. Плохой сон может нарушить этот процесс и усугубить гипертонию, особенно у людей с уже диагностированным заболеванием.

Хроническое воспаление также увеличивает риск инфаркта и инсульта. Недосып повышает уровень воспалительных маркеров, что указывает на возможные проблемы в организме.

"Воспаление повреждает кровеносные сосуды, способствует образованию бляшек и развитию атеросклероза - состояния, при котором артерии сужаются и теряют эластичность", - пояснила Лекки.

Вариабельность сердечного ритма и психическое здоровье

По данным Heart Research UK, сон напрямую влияет на вариабельность сердечного ритма - показатель, отражающий разницу во времени между ударами сердца. Низкий уровень этого показателя может сигнализировать о сердечно-сосудистых проблемах. Недостаток сна приводит к его снижению и повышенному риску для сердца.

Лекки добавила, что хроническое недосыпание может стать причиной стресса, тревожности и депрессии. Эти состояния, в свою очередь, ухудшают качество сна, создавая замкнутый круг. "Приоритет сна способствует улучшению настроения, когнитивных функций и общего психического здоровья", - отметила она.

Кроме того, во время сна организм восстанавливает клетки и очищает мозг от токсинов.