Развенчан популярный миф о похудении

Фраза "потею - значит худею" оказалась ложной: объем пота не влияет на сжигание жира, передают Vesti.kz.

Пот - это всего лишь способ охлаждения организма. Он не отражает эффективность сжигания жиров. Для похудения гораздо важнее скорость метаболизма, достигнутая в процессе тренировки.

Как правильно похудеть

Ключ - в поддержании пульса на уровне 65–75 процентов от максимального. Обычно это 140–145 ударов в минуту. Опытный тренер Максим Лихолетов поясняет:

"У большинства людей оптимальная частота пульса составляет 140–145 ударов в минуту… Самое эффективное упражнение для похудения - бег. При беге пульс разгоняется до 145–150 уд/мин…"

Лихолетов добавляет: частота пульса зависит от возраста по формуле 0,6–0,7 × (220 − возраст). Тренировки должны длиться не менее 45 минут и проходить в комфортном темпе, при котором можно разговаривать.

Почему сауна не помогает худеть

Баня и сауна вызывают сильное потоотделение, но жировые запасы при этом не расходуются - выделяется только вода. Поэтому похудеть "за счет пота" невозможно.