Раскрыт секрет подвижности в любом возрасте - достаточно одного упражнения

Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровье и подвижность, особенно в пожилом возрасте. Одним из ключевых упражнений, способствующих укреплению мышц и улучшению подвижности, являются приседания, передает Vesti.kz со ссылкой на Surrey Live.

С возрастом мышцы теряют силу и эластичность, что может затруднять выполнение повседневных задач и усугублять такие заболевания, как артрит. Однако сохранить подвижность можно, если регулярно заниматься физкультурой. Согласно рекомендациям, пожилым людям следует уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.

Почему стоит включить приседания в тренировку

Приседания - это базовое многосуставное упражнение, активизирующее сразу несколько групп мышц: ягодицы, бедра, икры, мышцы кора и поясницы. Они помогают улучшить физическую форму и облегчают выполнение бытовых движений.

Для выполнения приседаний не требуется специального оборудования или посещения спортзала - упражнение можно выполнять дома. При этом можно варьировать вид приседаний, чтобы акцентировать нагрузку на определённые мышцы и развивать общую силу и гибкость.

Как показало одно из исследований, постепенное увеличение интенсивности тренировки и использование свободных весов снижает риск травм и способствует укреплению организма.

Как правильно выполнять приседания

Новичкам рекомендуется сосредоточиться на правильной технике, а не на весе или объеме нагрузки. Это снижает вероятность получения травмы.

Алгоритм выполнения:

Поставьте ноги чуть шире бедер, грудь держите прямо, напрягите мышцы пресса;

Сначала отведите таз назад, начиная движение вниз;

Колени направляйте в ту же сторону, что и носки, избегайте их отклонения внутрь или наружу;

Когда бедра окажутся параллельны полу или ниже, локти должны оказаться между коленей - это завершает первую часть движения;

Вернитесь в исходное положение, толкаясь пятками вверх и напрягая ягодицы.

Эксперты советуют не стремиться к большим весам, если техника еще не отработана. При необходимости можно проконсультироваться с врачом или инструктором, чтобы освоить правильное выполнение упражнения.