Раскрыт простой способ поддерживать вес

Грамотно подобранный рацион помогает контролировать вес и избегать превышения суточной нормы калорий, заявила руководитель центра компетенций Роскачества по функциональному питанию Марьям Давлекамова, передают Vesti.kz со ссылкой на "Ленту.ру".

Сбалансированное питание

По словам эксперта, сбалансированное питание должно включать все необходимые макро- и микронутриенты: белки, клетчатку, витамины и минералы. Их дефицит ухудшает общее состояние организма и может спровоцировать развитие алиментарно зависимых заболеваний. При этом важно избегать избытка сахара, соли и трансжиров.

Как отметила Давлекамова, проблема усугубляется, если основная часть рациона состоит из простых углеводов. Продукты с высоким гликемическим индексом повышают калорийность питания и одновременно вызывают дефицит полезных веществ. Такая же ситуация возникает при чрезмерном употреблении жирной пищи, что ведет к накоплению жировой массы и нехватке важных нутриентов.

Функциональные продукты и рацион без излишеств

Эксперт подчеркнула, что сохранить баланс помогает осознанный подход к питанию:

"Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми микро- и макронутриентами, человеку необходимо потреблять цельнозерновые злаковые продукты, бобовые, овощи, зелень, нежирное мясо, рыбу, яйца, нежирные и несладкие молочные продукты, орехи. Кроме того, в рацион стоит включать функциональные продукты, которые содержат не менее 15 процентов суточной нормы ценных нутриентов в порции. Такое питание будет сбалансированным и без лишних калорий", - объяснила она.

Полезные привычки

По словам Давлекамовой, в среднем городской житель расходует от 1800 до 2400 килокалорий в сутки, и с возрастом эта цифра снижается. Поэтому важно контролировать калорийность рациона и обращать внимание на его состав.

"Хорошо бы завести привычку читать составы, считать калории, белки, жиры и углеводы, заменить высокоуглеводные и жирные продукты на альтернативные, а также добавить в рацион высоконутриентные функциональные продукты, насыщенные витаминами, минералами, клетчаткой и белком. При этом калорийность остается умеренной", - добавила она.

Давлекамова отметила, что хорошим решением станет включение в рацион функциональных аналогов популярных продуктов, которые сохраняют вкус, но при этом содержат больше полезных веществ.