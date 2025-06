Простой тест за 60 секунд покажет ваш настоящий фитнес-возраст

©depositphotos.com

Оценить физическую форму теперь можно всего за одну минуту. Новый экспресс-тест позволяет быстро определить уровень силы, выносливости и стабильности мышц, передают Vesti.kz со ссылкой на Eat This, Not That.