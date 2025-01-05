Почему опасно смешивать алкоголь с энергетиками, объяснил врач

Некоторые комбинации алкогольных напитков могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова в беседе с "Газетой.Ru" объяснила, почему сочетание алкоголя с энергетиками и газированными напитками может привести к тяжелым последствиям, сообщают Vesti.kz.

Опасность газированных напитков с алкоголем

Газировка, особенно сладкие виды, ускоряет всасывание алкоголя в кровь. Это приводит к быстрому опьянению и усиливает обезвоживание организма. Особенно опасно смешивание разных типов алкоголя, например, крепких напитков с пивом или вином. Это может привести к резкому увеличению уровня алкоголя в крови, провоцируя алкогольное отравление.

"Газировка ускоряет опьянение и усиливает обезвоживание", - рассказала Майорова.

Проблема энергетиков и алкоголя

Сочетание крепкого алкоголя и энергетических напитков усугубляет ситуацию из-за содержания кофеина и сахара. Такой микс маскирует признаки опьянения, из-за чего человек может выпить больше, не осознавая, насколько он пьян. Это значительно повышает риск алкогольного отравления.

"Энергетики скрывают симптомы опьянения, повышая риск чрезмерного потребления", - отметила врач.

Риски смешивания разных видов алкоголя

Микс красного вина с крепкими напитками, такими как виски или водка, может вызвать дискомфорт в желудке и сильные головные боли. Различные компоненты таких напитков усиливают негативное воздействие на организм, ухудшая самочувствие.

Советы для безопасного употребления алкоголя

Избегайте сочетания газированных напитков, включая энергетики, с алкоголем.

Не смешивайте разные виды алкогольных напитков.

Старайтесь употреблять только один тип алкоголя в течение вечера.

Контролируйте количество выпитого, особенно если напитки содержат скрытый алкоголь.

Заключение

Для минимизации негативных последствий врачи рекомендуют придерживаться одного типа алкогольного напитка, избегая смешивания с газировкой или энергетиками. Это позволит снизить риск алкогольного отравления и других проблем со здоровьем.