Как отказаться от вейпа и электронных сигарет - два самых эффективных способа
Отказ от вейпинга становится важной целью для многих, но действенных рекомендаций на этот счет ранее было мало. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Оксфордского университета проанализировали данные "Кокрановского обзора" за январь 2025 года и определили два наиболее эффективных способа отказаться от электронных сигарет, сообщают Vesti.kz.
Отказ от вейпинга становится важной целью для многих, но действенных рекомендаций на этот счет ранее было мало. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте и Оксфордского университета проанализировали данные "Кокрановского обзора" за январь 2025 года и определили два наиболее эффективных способа отказаться от электронных сигарет, сообщают Vesti.kz.
Стратегии отказа от вейпинга
В отчете, опубликованном 8 января 2025 года, эксперты уделили внимание методам, которые помогают людям не возвращаться к вейпингу на срок до шести месяцев и более.
Способ №1: Мотивирующие текстовые сообщения
Использование мобильных приложений, которые предоставляют поддержку, советы и поощрение для отказа от курения.
Программы, такие как This Is Quitting, отправляют интерактивные сообщения, мотивирующие пользователей ежедневно.
Способ №2: Препарат варениклин
Варениклин, который отпускается по рецепту, блокирует "вознаграждающие" эффекты никотина.
Препарат доказал свою эффективность в долгосрочной борьбе с зависимостью от курения и вейпов.
По данным исследования, эти два метода имеют достаточную доказательную базу, чтобы рекомендовать их для борьбы с вейпингом. Однако ученые продолжают изучать и другие подходы.
Насколько вреден вейпинг?
Вейпинг меньше вредит, чем курение табачных сигарет, но все же не является полностью безопасным. Употребление никотинового пара сопровождается определенными рисками:
- Риски зависят от типа устройства и состава используемой жидкости.
- Важно выбирать проверенную продукцию, одобренную регуляторными органами.
Для тех, кто начал вейпить, чтобы отказаться от табака, ученые советуют стремиться и к полной независимости от вейпинга.
Меры предосторожности при отказе от вейпинга
Тем, кто использовал вейпинг как способ бросить курить, важно убедиться, что отказ от вейпа не приведет к возврату к табачным сигаретам. Переход к курению табака несет больше рисков:
- Сигареты вызывают тяжелые заболевания и ответственны за каждую вторую смерть курильщиков, не отказавшихся от них.
- Пассивное курение также угрожает здоровью окружающих.
Эксперты подчеркивают, что переход к сигаретам ради отказа от вейпа недопустим и не будет исследоваться по этическим соображениям.
Выводы
Самыми эффективными методами отказа от вейпинга остаются мотивирующие сообщения и использование варениклина. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для оценки новых стратегий. Ученые рекомендуют соблюдать осторожность, чтобы не вернуться к более вредным привычкам, и продолжать двигаться к полному отказу от никотина.
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