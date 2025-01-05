Как отдых в постели может снизить риск развития деменции: исследование
Побалуйте себя лишними часами сна в выходные - это может оказать удивительно положительное влияние на ваше здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Sleep and Breathing, показало, что отдых в постели может снизить вероятность развития деменции более чем на 70%, сообщают Vesti.kz.
Побалуйте себя лишними часами сна в выходные - это может оказать удивительно положительное влияние на ваше здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Sleep and Breathing, показало, что отдых в постели может снизить вероятность развития деменции более чем на 70%, сообщают Vesti.kz.
Результаты исследования
Ученые Национального университета Тайваня наблюдали в течение двух лет за 215 людьми старше 65 лет. Участники записывали в дневник свои привычки сна и использовали акселерометры - устройства, которые отслеживали продолжительность и качество их отдыха.
Результаты анализа показали, что те, кто проводил дополнительные часы в постели по выходным, снизили риск развития когнитивной дисфункции - раннего признака деменции - на 74% по сравнению с другими участниками эксперимента.
"Это первое исследование, которое продемонстрировало связь между дополнительным сном в выходные дни и снижением риска когнитивных нарушений у пожилых людей", - подчеркнули авторы работы.
Почему это важно?
- Восстановление когнитивных функций: дополнительный сон помогает нейтрализовать эффект накопленной усталости.
- Поддержка здоровья мозга: отдых улучшает функции памяти и способность концентрироваться.
- Профилактика старения: регулярное высыпание снижает риски возрастных когнитивных нарушений.
Рекомендации
Чтобы получить максимальную пользу, старайтесь уделять больше времени для отдыха в выходные. Кроме того, важно придерживаться регулярного режима сна в будни. Оптимальная продолжительность сна для пожилых людей составляет 7–9 часов в сутки.
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