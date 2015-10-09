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Названы самые эффективные упражнения для сжигания жира

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Названы самые эффективные упражнения для сжигания жира ©depositphotos.com

Составить собственную эффективную программу похудения стало проще благодаря подборке из 25 упражнений, подходящих для выполнения в любом месте - от квартиры до фитнес-клуба, передает Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

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Составить собственную эффективную программу похудения стало проще благодаря подборке из 25 упражнений, подходящих для выполнения в любом месте - от квартиры до фитнес-клуба, передает Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

Как работает процесс сжигания жира

Основная задача при борьбе с лишним весом - научиться грамотно распоряжаться поступающей в организм энергией. Все калории, не использованные для текущих потребностей тела, превращаются в жировые отложения. Чтобы снизить массу тела, необходимо создать дефицит калорий - потреблять меньше энергии, чем расходуется.

Роль питания в снижении веса

Рацион должен обеспечивать дефицит калорий без ущерба для здоровья. Один из подходов - ограничение углеводов, так как основная часть калорий поступает из сахаров и крахмалов. Другие варианты - интервальное голодание или индивидуально подобранные системы питания. Главное - найти комфортную стратегию, которая будет работать в долгосрочной перспективе.

Почему важно тренироваться

Физическая активность усиливает расход энергии и помогает поддерживать метаболизм. Аэробные упражнения низкой интенсивности эффективно сжигают жир, однако любая нагрузка - от силовой до функциональной - способствует созданию калорийного дефицита.

Например, если дневной лимит составляет 2000 калорий, а во время тренировки сжигается 600, можно позволить себе съесть до 2600 калорий, не выходя за рамки дефицита. При этом тело продолжит сжигать калории даже после завершения тренировки.

Топ-25 упражнений для сжигания жира

На свежем воздухе:


  • Бег

  • Езда на велосипеде

  • Пешие прогулки

  • Ходьба с выпадами

  • Скакалка

    • В домашних условиях:


  • Скалолаз

  • Отжимания

  • Йога

  • Приседания с прыжком

  • Пилатес

    • В спортзале:


  • Берпи

  • Элементы HIIT

  • Работа с канатами

  • Плавание

  • Бой с тенью

    • На тренажерах:


  • Велотренажер

  • Спринт на беговой дорожке

  • Гребной тренажер

  • Прогулка фермера

  • Толкание саней

    • С отягощениями:


  • Приседания с гантелями

  • Махи гирями

  • Становая тяга

  • Широкие приседания с гирями

  • Упражнения с медболом

    • Почему важно следить за весом

    Избыточная масса тела повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических и респираторных нарушений, включая апноэ, а также болезней суставов. Регулярные тренировки в сочетании с рациональной диетой и при необходимости медицинским сопровождением позволяют снизить эти риски и улучшить общее состояние здоровья.

    Этот гид поможет вам выбрать упражнения, которые подойдут именно вам, и создать персональную программу для достижения цели.

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