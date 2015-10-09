Названа новая диета для быстрого похудения: в чем ее плюсы и минусы

Медленноуглеводная диета, ставшая популярной благодаря Тиму Ферриссу и его книге The 4-Hour Body, обещает быструю потерю веса без подсчета калорий и тренировок. Основной принцип – исключение быстрых углеводов и упор на белки, бобовые и овощи, передают Vesti.kz со ссылкой на Today.

Что такое медленноуглеводная диета

Суть диеты – заменить быстро усваиваемые углеводы, такие как белый хлеб и макароны, на продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Это позволяет стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.

Тим Феррисс предлагает соблюдать пять правил питания:

Исключить "белые" углеводы: хлеб, рис, картофель, пасту, крупы и панированные блюда.

Повторять одни и те же блюда – простые и составленные из белков, бобовых и овощей.

Не пить калории – под запретом соки, молоко и сладкие напитки. Разрешены вода, чай, кофе и немного сухого красного вина.

Отказаться от фруктов – по мнению автора, из-за высокого содержания фруктозы они способствуют набору веса.

Раз в неделю устраивать "чит-день" – есть можно все, что угодно. Сам Феррисс утверждает, что специально объедается до легкого недомогания, чтобы не хотелось повторить это до следующей недели.

Разрешенные и запрещенные продукты

Разрешено:

Белки: мясо, рыба, яйца;

Бобовые: чечевица, фасоль, нут;

Овощи: брокколи, капуста, шпинат, спаржа и квашеные овощи;

Полезные жиры: оливковое масло, авокадо, орехи и гхи.

Запрещено:

Любые злаки и крахмалистые продукты;

Фрукты;

Напитки с калориями;

Продукты с добавленными сахарами и мукой высокой степени обработки.

Плюсы диеты

План питания акцентирует внимание на цельных продуктах, богатых белком и клетчаткой. Это помогает дольше сохранять сытость и снижает тягу к перекусам, что способствует похудению. Повторяющиеся блюда снижают "пищевую усталость" и упрощают выбор, особенно для занятых людей.

Минусы и риски

Несмотря на положительные стороны, диета имеет ряд ограничений. Полный отказ от фруктов, цельных злаков и крахмалистых овощей может привести к дефициту витаминов и клетчатки. Кроме того, постоянное употребление одних и тех же продуктов может наскучить.

Что не так с чит-днем?

Особую критику вызывает правило "чит-дня", в который допускается переедание. Такой подход может провоцировать расстройства пищевого поведения и негативно сказаться на метаболизме. Идея "есть до тошноты", как советует Феррисс, вызывает сомнения у специалистов.

Таким образом, хотя диета медленных углеводов и включает полезные принципы, такие как упор на белок и клетчатку, ее чрезмерные ограничения и крайности делают план спорным и сложным для долгосрочного соблюдения.