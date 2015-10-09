Названа новая диета для быстрого похудения: в чем ее плюсы и минусы

Медленноуглеводная диета, ставшая популярной благодаря Тиму Ферриссу и его книге The 4-Hour Body, обещает быструю потерю веса без подсчета калорий и тренировок. Основной принцип – исключение быстрых углеводов и упор на белки, бобовые и овощи, передают Vesti.kz со ссылкой на Today.
Что такое медленноуглеводная диета
Суть диеты – заменить быстро усваиваемые углеводы, такие как белый хлеб и макароны, на продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Это позволяет стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.
Тим Феррисс предлагает соблюдать пять правил питания:
Разрешенные и запрещенные продукты
Разрешено:
Запрещено:
Плюсы диеты
План питания акцентирует внимание на цельных продуктах, богатых белком и клетчаткой. Это помогает дольше сохранять сытость и снижает тягу к перекусам, что способствует похудению. Повторяющиеся блюда снижают "пищевую усталость" и упрощают выбор, особенно для занятых людей.
Минусы и риски
Несмотря на положительные стороны, диета имеет ряд ограничений. Полный отказ от фруктов, цельных злаков и крахмалистых овощей может привести к дефициту витаминов и клетчатки. Кроме того, постоянное употребление одних и тех же продуктов может наскучить.
Что не так с чит-днем?
Особую критику вызывает правило "чит-дня", в который допускается переедание. Такой подход может провоцировать расстройства пищевого поведения и негативно сказаться на метаболизме. Идея "есть до тошноты", как советует Феррисс, вызывает сомнения у специалистов.
Таким образом, хотя диета медленных углеводов и включает полезные принципы, такие как упор на белок и клетчатку, ее чрезмерные ограничения и крайности делают план спорным и сложным для долгосрочного соблюдения.
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