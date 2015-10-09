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Названа лучшая утренняя зарядка - она ускорит похудение за пару недель

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Названа лучшая утренняя зарядка - она ускорит похудение за пару недель ©depositphotos.com

Высокоинтенсивная утренняя зарядка способна запустить процесс активного жиросжигания всего за несколько недель, если выполнять ее регулярно и правильно, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

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Высокоинтенсивная утренняя зарядка способна запустить процесс активного жиросжигания всего за несколько недель, если выполнять ее регулярно и правильно, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

Подготовка к тренировке


Разминка - обязательная часть тренировки. По мнению профессионалов, без нее возрастает риск травм. Всего пять минут простых движений помогут подготовить тело к основной нагрузке.

Эффективный комплекс упражнений


Фитнес-эксперты рекомендуют следующие упражнения для активного сжигания калорий:


  • берпи

  • планка

  • супермен

  • скручивания

  • подъем прямых ног

  • ножницы

  • приседания с прыжком

  • махи ногами

  • бег с высоким подниманием колен

    • Три правила для похудения


    1. Следите за техникой


    Правильное выполнение упражнений повышает их эффективность и снижает риск травм.

    2. Вносите разнообразие


    Чтобы мышцы продолжали развиваться, важно менять нагрузки и тренировать разные группы мышц.

    3. Не забывайте о заминке


    После тренировки полезно выполнить упражнения на растяжку или немного пройтись — это поможет организму восстановиться.

    Выводы


    Интенсивные тренировки способствуют снижению веса, но без изменений в питании результата достичь сложно. Чтобы похудеть, необходимо тратить больше калорий, чем потребляете, и регулярно заниматься физической активностью.

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