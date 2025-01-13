Назван самый эффективный способ похудеть после праздников
Диетолог Алексей Кабанов поделился рекомендациями о том, как восстановить баланс в питании после обильных новогодних застолий. Основной акцент, по словам эксперта, следует сделать на сокращении насыщенных жиров и добавленного сахара, а также на увеличении потребления растительных белков, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Ленту.ру".
Диетолог Алексей Кабанов поделился рекомендациями о том, как восстановить баланс в питании после обильных новогодних застолий. Основной акцент, по словам эксперта, следует сделать на сокращении насыщенных жиров и добавленного сахара, а также на увеличении потребления растительных белков, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Ленту.ру".
Почему важно изменить рацион
"Лучше всего после обильных новогодних застолий дать своему организму возможность разгрузиться, - отметил Кабанов. - Не только во время праздников, но и в повседневной жизни мы часто потребляем избыточное количество мясных и молочных продуктов, а также слишком много добавленного сахара".
Во время праздников эта проблема усугубляется за счет обилия мясных закусок и жирных блюд. Это приводит к повышенному потреблению насыщенных жиров, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.
Что включить в рацион
"После праздников важно сократить потребление насыщенных жиров и сахара, а также увеличить долю растительных белков", - рекомендует Кабанов.
Диетолог советует заменить мясные блюда на рецепты из бобовых, растительного мяса и молока. Кроме того, рацион следует обогатить клетчаткой, уделяя внимание потреблению овощей, фруктов и цельных зерен.
Формула здорового питания
Кабанов предложил ориентироваться на следующее распределение нутриентов:
- четверть - белки;
- четверть - жиры;
- половина -растительные продукты и клетчатка.
Такой подход помогает наладить пищеварение, нормализовать уровень сахара в крови и снизить общую калорийность рациона, что особенно важно после праздничных излишеств.
Ключ к успеху
Чтобы восстановить форму, Кабанов рекомендует придерживаться умеренности в питании, делать акцент на растительных продуктах и избегать продуктов с высоким содержанием сахара и жиров. Это не только ускорит процесс похудения, но и снизит риски для здоровья в долгосрочной перспективе.
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