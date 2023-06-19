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Назван неочевидный признак рака у мужчин

Назван неочевидный признак рака у мужчин
©pexels.com

Онкология у мужчин может проявляться не только явными симптомами, но и железодефицитной анемией, сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников, передают Vesti.kz.

По его мнению, наличие железодефицитной анемии может указывать на возможное наличие язвы или полипов. Мясников подчеркнул, что мужчинам с любым уровнем железодефицитной анемии рекомендуется пройти колоноскопию для выявления возможных проблем.

Он также отметил, что четверть женщин страдает от дефицита железа. По словам врача, это связано с ежемесячными потерями крови, которые приводят к снижению уровня гемоглобина.

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Метки:
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