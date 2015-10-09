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Можно ли выпивать алкоголь сразу после тренировки

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Можно ли выпивать алкоголь сразу после тренировки ©depositphotos.com

Алкоголь может свести на нет результаты тренировки, особенно если употребить его сразу после физической нагрузки. Чтобы не навредить восстановлению мышц и общему состоянию организма, медики рекомендуют соблюдать паузу, передают Vesti.kz со ссылкой на Fit For Fun.

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Алкоголь может свести на нет результаты тренировки, особенно если употребить его сразу после физической нагрузки. Чтобы не навредить восстановлению мышц и общему состоянию организма, медики рекомендуют соблюдать паузу, передают Vesti.kz со ссылкой на Fit For Fun.

Как алкоголь влияет на организм после спорта

Когда в кровь попадает алкоголь, печень начинает активно работать над его выведением, отвлекая ресурсы от восстановления тканей. Это замедляет заживление микроповреждений мышц и снижает эффективность тренировочного процесса.

Кроме того, алкоголь негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, нарушает качество сна и снижает уровень гормона роста, который играет ключевую роль в наращивании мышечной массы.

Минимальная пауза - один час

Эксперты рекомендуют в течение как минимум одного часа после завершения физической активности избегать употребления алкоголя. В это время организму особенно важно восполнить запасы жидкости и энергии, а также запустить регенерационные процессы.

Однако для полноценного восстановления желательно сделать перерыв дольше, особенно если цель – рост мышечной массы и улучшение спортивных результатов.

Как алкоголь мешает росту мышц

Употребление алкоголя тормозит синтез белка – ключевой процесс, необходимый для роста и восстановления мышц. После силовых нагрузок в мышечных волокнах появляются микротравмы, которые организм восстанавливает и укрепляет, делая мышцы сильнее. Алкоголь нарушает этот механизм.

Также исследования показывают, что спиртное снижает выработку гормона роста, который способствует набору мышечной массы.

Умеренность - ключ к балансу

Разовый бокал пива или шампанского не нанесет существенного вреда, но регулярное и обильное употребление алкоголя после тренировок способно значительно замедлить прогресс и ухудшить общее самочувствие.

Полный отказ не обязателен, но разумный подход важен

Профессиональным спортсменам и тем, кто готовится к соревнованиям, стоит исключить алкоголь, чтобы минимизировать риск травм и повысить эффективность подготовки.

Тем же, кто занимается спортом ради здоровья, можно не отказываться полностью, но лучше соблюдать простые правила: после тренировки сначала восполнить запасы белка и углеводов, а алкоголь - только после этого и в умеренных количествах.

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