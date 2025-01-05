Как сжечь "праздничные" калории без особых усилий
Фитнес-тренер Наталья Добронравова порекомендовала не засиживаться в новогодние праздники и заняться зимними видами спорта. Это не только поднимет настроение, но и поможет компенсировать калории, съеденные за праздничным столом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
Фитнес-тренер Наталья Добронравова порекомендовала не засиживаться в новогодние праздники и заняться зимними видами спорта. Это не только поднимет настроение, но и поможет компенсировать калории, съеденные за праздничным столом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
Катание на лыжах и снегоступах
По словам эксперта, не обязательно ехать на курорт, чтобы покататься на лыжах. Даже прогулка по ближайшему лесу может стать отличной альтернативой.
"Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа", - отметила Добронравова.
Беговые лыжи и прогулки на снегоступах помогают сжечь около 472 ккал в час, а горные лыжи - около 354 ккал в час.
Катание на коньках
Любители льда могут отправиться на каток, где царит особая праздничная атмосфера. Катание на коньках позволяет сжечь примерно 419 ккал в час, добавила тренер. Это отличный способ провести время с пользой для здоровья и в кругу близких.
Рекомендации для комфортных тренировок
Добронравова подчеркнула важность правильного выбора зимней одежды:
"Не забудьте укутаться с головы до ног в самую теплую зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть и не обморозиться", - напомнила специалист.
Заключение
Занятия зимними видами спорта в праздничные дни — это не только полезно, но и весело. Выбирайте лыжи, снегоступы или каток, чтобы сохранить активность, улучшить настроение и поддерживать форму во время праздников.
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