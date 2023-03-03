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Как правильно бегать: 10 важных советов

Как правильно бегать: 10 важных советов
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Бег – это отличный способ улучшить свою физическую форму, укрепить здоровье и улучшить настроение. Однако чтобы получить все эти преимущества, нужно знать, как правильно бегать. В этой статье Vesti.kz распиcали 10 главных пунктов, которые помогут вам научиться бегать правильно и безопасно.

Начните с разминки
Перед началом бега обязательно нужно размяться. Сделайте несколько упражнений для растяжки мышц и связок, чтобы избежать травм и повысить эффективность тренировки.

Ставьте правильную постановку ног
Правильная постановка ног – это ключевой момент при беге. Не ставьте стопы слишком далеко от центра тела и не ставьте их слишком близко друг к другу. Ставьте стопу под углом около 90 градусов и ставьте ее на переднюю часть стопы.

Держите правильную позу тела
Во время бега держите спину прямо, грудь впереди и не сутультесь. Не поднимайте плечи, держите их расслабленно. Голову держите прямо и смотрите вперед.

Дышите правильно
Правильное дыхание – это ключевой момент при беге. Дышите носом и ртом, не задерживайте дыхание и не дышите слишком глубоко. Старайтесь дышать ритмично и глубоко.

Не забывайте о технике рук
Руки играют важную роль при беге. Держите их согнутыми под углом около 90 градусов и машинально двигайте вперед-назад. Не крепите их к телу, а держите на расстоянии от него.

Не переусердствуйте
Начинающие бегуны часто переусердствуют, пытаясь пробежать как можно дальше и быстрее. Не стоит так делать. Начинайте с маленьких дистанций и постепенно увеличивайте их. Не забывайте о перерывах и отдыхе.

Не бегайте на пустой желудок
Перед бегом обязательно перекусите легкой пищей, чтобы у вас было достаточно энергии для тренировки. Избегайте слишком тяжелой или жирной пищи, которая может вызвать чувство тяжести в желудке.

Не забывайте о кроссовках
Хорошие кроссовки – это ключевой момент при беге. Они должны быть удобными, хорошо поддерживать стопу и амортизировать удары при беге. Помните, что плохие кроссовки могут привести к травмам.

Следите за своими ощущениями
Во время бега следите за своими ощущениями. Если вы чувствуете усталость или боль, остановитесь и сделайте перерыв. Не стоит игнорировать боли или дискомфорт, которые могут привести к травмам.

Постепенно увеличивайте нагрузку
Не стоит сразу переходить на тяжелые тренировки. Постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы ваше тело могло привыкнуть к новым нагрузкам. Не забывайте об отдыхе и восстановлении после тренировок.

Вывод

Бег – это прекрасный способ улучшить свою физическую форму и укрепить здоровье. Однако чтобы получить все преимущества, нужно знать, как правильно бегать. Эти 10 пунктов позволят вам знать, как бегать правильно, эффективно и безопасно. Не забывайте о том, что бег – это долгосрочный процесс, который требует терпения, настойчивости и постоянной тренировки.

Начинайте медленно и постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы ваше тело могло привыкнуть к тренировкам. Избегайте бега на твердой поверхности, такой как асфальт, особенно если у вас есть проблемы с коленными суставами. Лучше бегать на мягких поверхностях, таких как трава или дорожки для бега.

Бег рекомендован не для всех. Чтобы точно знать, можно ли вам заниматься таким спортом, посоветуйтесь со специалистами.

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