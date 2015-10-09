Этот продукт помогает улучшить память и снизить стресс

Эфирное масло розмарина положительно влияет на когнитивные функции, снижает уровень стресса и может быть полезным в профилактике болезни Альцгеймера, передает Vesti.kz со ссылкой на Stronazdrowia.pl.
Розмарин помогает мозгу и улучшает концентрацию
Розмарин известен как кулинарная приправа, однако исследования подтверждают его полезные свойства для здоровья мозга. Ученые отмечают, что аромат растения может улучшать память и внимание, особенно у пожилых людей и людей с ранними признаками деменции.
В исследованиях, проведенных в Великобритании, выяснилось, что дети, находившиеся в помещении с ароматом розмарина, показали лучшие результаты в тестах на запоминание по сравнению с контрольной группой.
Может замедлить развитие болезни Альцгеймера
Одним из механизмов действия розмарина является способность замедлять распад ацетилхолина - вещества, которое играет ключевую роль в процессе запоминания. Его дефицит характерен для пациентов с болезнью Альцгеймера, поэтому розмарин может выступать как профилактическое средство.
Как использовать розмарин для улучшения памяти
Природное средство от тревоги и усталости
Кроме стимулирующего эффекта, розмарин обладает успокаивающим действием. Он снижает уровень кортизола - гормона стресса - и помогает справляться с тревожностью и хроническим напряжением.
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