Как часто нужно вставать при сидячей работе, объяснила кардиолог

Долгое пребывание в сидячем положении может негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов. Врачи напоминают о важности активации икроножных мышц, которые называют "вторым сердцем", передают Vesti.kz со ссылкой на TODAY.com.

Именно икроножные мышцы помогают венозной крови подниматься от ступней к сердцу, сжимая сосуды и улучшая циркуляцию. Однако малоподвижный образ жизни нарушает этот процесс, что может привести к застою крови в ногах и проблемам с венами.

Совет кардиолога: не забывайте двигаться

По данным Американской кардиологической ассоциации, длительное сидение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако длительное стояние тоже небезопасно.

"С переходом на стоячие рабочие места у многих людей появились варикозные вены или даже тромбы впервые в жизни", - рассказала кардиолог и профессор медицины клиники Мэйо в Рочестере доктор Шэронн Хэйс.

По ее словам, "в некоторых случаях стояние может быть даже хуже для вен, чем продолжительное сидение".

Почему это важно

Тело человека изначально создано для движения, и «второе сердце» начинает работать только при активности ног. Каждое сокращение икроножной мышцы открывает клапаны в венах, помогая крови двигаться вверх. Когда мышца расслабляется, клапаны закрываются, не позволяя крови стекать обратно.

Если этот механизм не активен, кровь скапливается в нижней части ног, вызывая отеки и варикоз.

Как начать заботиться о "втором сердце"

Эксперты советуют делать перерывы на движение как минимум один-два раза в час - независимо от того, сидите вы или стоите. Простая прогулка активирует работу икроножных мышц и улучшает кровообращение.

"Важно просто двигаться, чтобы заработали икры, - отметила Хэйс. - Продолжайте двигаться".

Если вы находитесь в самолете или прикованы к рабочему месту, можно делать подъемы на носки - это имитирует шаг и тоже активирует мышечный насос.