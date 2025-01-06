7 советов врача, как восстановить печень после праздников

После праздничных застолий печень работает на пределе возможностей. Как помочь этому важному органу восстановиться, рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов. Его советы помогут улучшить работу печени и общее состояние организма, сообщают Vesti.kz.

Семь простых шагов для здоровья печени

Правильное питание

Сделайте акцент на свежих овощах и фруктах, богатых антиоксидантами, таких как брокколи, шпинат и ягоды. Добавьте в рацион цельнозерновые продукты, нежирные белки (рыба, курица, бобовые) и полезные жиры из авокадо и орехов.

Гидратация

Пейте достаточное количество воды - минимум 1,5-2 литра в день. Это поможет поддерживать гидратацию и выведение токсинов из организма.

Ограничение алкоголя

Сведите к минимуму или полностью исключите употребление алкоголя, чтобы дать печени возможность восстановиться.

Физическая активность

Регулярные упражнения помогают улучшить обмен веществ и поддерживают здоровье печени. Найдите время для умеренных физических нагрузок, таких как ходьба или йога.

Отказ от вредных привычек

Избегайте курения и ограничьте потребление кофеина. Эти изменения положительно скажутся на работе печени.

Добавки и травы

Рассмотрите использование расторопши или других растительных добавок, которые поддерживают здоровье печени. Проконсультируйтесь с врачом перед их приемом.

Регулярный сон

Достаточное количество сна помогает организму восстанавливаться, в том числе улучшает функции печени. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в день.

Почему это важно?

Восстановление печени после праздников необходимо для нормализации работы организма. Эти советы помогут поддерживать здоровье и избежать возможных осложнений. Следуйте рекомендациям, чтобы наслаждаться активной и здоровой жизнью!