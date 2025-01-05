5 эффективных упражнений, которые помогут похудеть после праздников
После праздничных застолий многие стремятся вернуться в форму. Сбалансированное питание и регулярные тренировки - залог успеха. Эксперты утверждают, что правильная физическая активность не только способствует снижению веса, но и укрепляет здоровье, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.
После праздничных застолий многие стремятся вернуться в форму. Сбалансированное питание и регулярные тренировки - залог успеха. Эксперты утверждают, что правильная физическая активность не только способствует снижению веса, но и укрепляет здоровье, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.
Почему тренировки важны, но не заменяют правильное питание
Фитнес-эксперт Ирина Ротач объясняет: похудение - это сложный процесс, предполагающий сочетание регулярных тренировок и дефицита калорий. Даже интенсивные занятия спортом не помогут, если не пересмотреть рацион.
Составьте программу, которая включает физические нагрузки и правильное питание. Это обеспечит наиболее устойчивый результат.
5 эффективных упражнений для быстрого старта
Эти упражнения подходят как для дома, так и для спортзала. Выполняйте 3 подхода по 12–15 повторений каждое.
1. Приседания с касанием стоп рукой
- Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища (можно взять утяжелители).
- Сделайте приседание, чтобы бедра оказались параллельны полу.
- Поднимитесь, согните правую ногу и коснитесь левой рукой стопы.
- Повторите то же самое, коснувшись правой стопы левой рукой.
2. Выпады с прыжками
- Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.
- Шагните правой ногой вперед, согнув ее под прямым углом.
- Выпрыгните вверх, поменяв положение ног в воздухе так, чтобы впереди оказалась левая нога.
- Повторите упражнение.
3. Планка с касанием плеча
- Встаньте в упор лежа на прямых руках, напрягите мышцы живота.
- Оторвите правую руку и коснитесь левого плеча.
- Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны.
4. Отжимания
- Встаньте в упор лежа на прямых руках.
- Согните локти, опуститесь, пока грудь не коснется пола.
- Поднимитесь в исходное положение, сохраняя прямую линию тела.
5. Тяга гантелей в наклоне
- Встаньте ровно, согните ноги в коленях, корпус наклоните вперед.
- Возьмите гантели в обе руки.
- Подтяните гантели к пояснице, сводя лопатки, затем опустите.
Советы для максимального эффекта
- Поддерживайте регулярность: тренируйтесь хотя бы 3–4 раза в неделю.
- Не забывайте о разминке перед занятиями и растяжке после них.
- Сократите калорийность рациона, добавив больше овощей и белка.
- Пейте достаточное количество воды для поддержания обмена веществ.
Начните тренировки уже сегодня, следуя этим рекомендациям, и вы сможете заметно улучшить свою физическую форму всего за несколько недель.
Реклама