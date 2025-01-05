5 эффективных упражнений, которые помогут похудеть после праздников

После праздничных застолий многие стремятся вернуться в форму. Сбалансированное питание и регулярные тренировки - залог успеха. Эксперты утверждают, что правильная физическая активность не только способствует снижению веса, но и укрепляет здоровье, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

Почему тренировки важны, но не заменяют правильное питание

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объясняет: похудение - это сложный процесс, предполагающий сочетание регулярных тренировок и дефицита калорий. Даже интенсивные занятия спортом не помогут, если не пересмотреть рацион.

Составьте программу, которая включает физические нагрузки и правильное питание. Это обеспечит наиболее устойчивый результат.

5 эффективных упражнений для быстрого старта

Эти упражнения подходят как для дома, так и для спортзала. Выполняйте 3 подхода по 12–15 повторений каждое.

1. Приседания с касанием стоп рукой

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища (можно взять утяжелители).

Сделайте приседание, чтобы бедра оказались параллельны полу.

Поднимитесь, согните правую ногу и коснитесь левой рукой стопы.

Повторите то же самое, коснувшись правой стопы левой рукой.

2. Выпады с прыжками

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.

Шагните правой ногой вперед, согнув ее под прямым углом.

Выпрыгните вверх, поменяв положение ног в воздухе так, чтобы впереди оказалась левая нога.

Повторите упражнение.

3. Планка с касанием плеча

Встаньте в упор лежа на прямых руках, напрягите мышцы живота.

Оторвите правую руку и коснитесь левого плеча.

Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны.

4. Отжимания

Встаньте в упор лежа на прямых руках.

Согните локти, опуститесь, пока грудь не коснется пола.

Поднимитесь в исходное положение, сохраняя прямую линию тела.

5. Тяга гантелей в наклоне

Встаньте ровно, согните ноги в коленях, корпус наклоните вперед.

Возьмите гантели в обе руки.

Подтяните гантели к пояснице, сводя лопатки, затем опустите.

Советы для максимального эффекта

Поддерживайте регулярность: тренируйтесь хотя бы 3–4 раза в неделю. Не забывайте о разминке перед занятиями и растяжке после них. Сократите калорийность рациона, добавив больше овощей и белка. Пейте достаточное количество воды для поддержания обмена веществ.

Начните тренировки уже сегодня, следуя этим рекомендациям, и вы сможете заметно улучшить свою физическую форму всего за несколько недель.