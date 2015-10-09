108-летняя испанка раскрыла секрет своего долголетия

108-летняя жительница испанского города Оренсе, Эсперанса Кортиньяс, рассказала о своих привычках, которые помогают ей сохранять здоровье и жизненную энергию. Пенсионерка продолжает вести активный образ жизни: ездит на автобусе и поезде, играет в карты, танцует и не пропускает ни одного дня без прослушивания радио, передают Vesti.kz со ссылкой на COPE.

Секрет своего долголетия она связывает с трудолюбием и позитивным настроем:

"Я много работала с самого детства, еще когда пасла коров. Быть активной, правильно питаться и веселиться - вот что помогает мне жить".

Рацион с изюминкой

В рационе Эсперансы всегда есть овощи и фрукты, но она подчеркивает, что может есть все. Особое место в ее дне занимает традиционный для региона"ликер-кафе" - кофейный ликер.

День, расписанный по часам

Эсперанса просыпается около 11 утра, затем пьет ликер и обедает с дочерью. После короткого отдыха (дневной сон она не признает) они отправляются на автобусе в центр города, где в Доме пенсионеров женщина играет в карты с подругами. "Мне это очень нравится, у меня много друзей, и мы отлично проводим время", - поделилась она.

По воскресеньям Эсперанса предпочитает танцы.

"Я много танцевала в жизни. После перелома бедра в прошлом году, конечно, стало сложнее, но я все равно танцую хотя бы раз в неделю", - рассказала пенсионерка.

Около 20:00 она возвращается домой, ужинает стаканом молока, слушает радио и смотрит телевизор. Ложится спать в 23:00 и утверждает, что спит хорошо.

Общение как источник энергии

По словам Эсперансы, постоянное общение с близкими и друзьями сыграло ключевую роль в ее долголетии. Дочь Мария Кармен добавила, что прохожие часто узнают ее мать на улице и относятся к ней как к знаменитости.

Недавно Эсперанса даже отправилась на поезде в Аликанте, чтобы навестить другую дочь. Она следит за внешностью, носит яркие наряды, держит в шкафу три гардероба одежды и всегда выходит из дома аккуратно причесанной и с накрашенными губами.