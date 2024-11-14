"Алматы Арена" и "Халык Арена" возвращены государству: подробности

Спортивные объекты "Алматы Арена" и "Халык Арена" в Алматы вернули государству, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Как рассказал официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность несколько спорткомплексов.

"В Алматы в коммунальную собственность возвращены сооружения "Халык Арена" и "Алматы Арена", ранее входящие под управление частной организации на безвозмездной основе в рамках ГЧП", - заявил Бигайдаров на брифинге в Антикоре.

Официальный представитель ведомства также сообщил, что государству возвращены и другие спортивные объекты.

"В Атырауской области - ледовый дворец, который в 2018 году был необоснованно передан частному предпринимателю, управляющему хоккейным клубом "Бейбарыс Атырау". В Шымкенте возвращена в госсобственность доля спортивного комплекса "Ледовый дворец", которая была продана за 120 миллионов тенге 7 лет назад. В Жамбылской области приватизированный в 2017 году и преобразованный в ТОО "Клуб по водному полу Айша Биби" перешел в собственность государства", - сообщил он.

Добавим, объект "Алматы Арена" был открыт в 2016 году, стоимость постройки - 38,5 млрд тенге. "Халык Арена" был открыт также в 2016 году, стоимость постройки - 23,4 млрд тенге.