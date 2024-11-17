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Конькобежный спорт
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Казахстан завоевал золото на чемпионате четырех континентов

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Казахстан завоевал золото на чемпионате четырех континентов ©Olympic.kz

Казахстанец Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в Хатинохе (Япония), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанец Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в Хатинохе (Япония), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Щиголев выиграл мужской масс-старт, финишировав со временем 8:22.05.

Второе место занял канадец Дэвид Ла Рю (8:22.12). Третьим стал другой представитель Канады Хейден Майер (8:22.77).

Добавим, что также в активе нашей сборной есть серебро" и бронза.

Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.

конькобежный спорт Казахстан

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