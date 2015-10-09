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Звезда сборной Грузии заговорил о переходе в "Барселону" и сделал признание

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Звезда сборной Грузии заговорил о переходе в "Барселону" и сделал признание Жорж Микаутадзе. Фото: x.com/VillarrealCF©

Нападающий испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе высказался о возможном переходе в топ-клуб и прокомментировал интерес со стороны "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

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Нападающий испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе высказался о возможном переходе в топ-клуб и прокомментировал интерес со стороны "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

26-летний форвард "Вильярреала" Жорж Микаутадзе уверен, что дорос до перехода в один из ведущих клубов Европы. По словам футболиста, у него достаточно качеств, чтобы сделать следующий шаг в карьере.

Особенно мотивирует нападающего информация об интересе со стороны "Барселоны". При этом грузин не скрывает, что каталонский клуб занимает особое место в его футбольных симпатиях.

"Думаю, что я уже готов перейти в большой клуб. У меня есть для этого всё необходимое. Интерес "Барселоны"? Это даёт мне ещё больше мотивации. Это значит, что я хорошо справляюсь со своей работой. Кроме того, в молодости я болел за "Барселону", когда там играли Хави, Иньеста, Бускетс и тройка МСН", — приводит слова Микаутадзе The Touchline.

Грузинский нападающий присоединился к "Вильярреалу" в сентябре 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и записал на свой счёт две результативные передачи.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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