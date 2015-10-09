Звезда сборной Грузии заговорил о переходе в "Барселону" и сделал признание

Нападающий испанского "Вильярреала" Жорж Микаутадзе высказался о возможном переходе в топ-клуб и прокомментировал интерес со стороны "Барселоны", сообщают Vesti.kz.
26-летний форвард "Вильярреала" Жорж Микаутадзе уверен, что дорос до перехода в один из ведущих клубов Европы. По словам футболиста, у него достаточно качеств, чтобы сделать следующий шаг в карьере.
Особенно мотивирует нападающего информация об интересе со стороны "Барселоны". При этом грузин не скрывает, что каталонский клуб занимает особое место в его футбольных симпатиях.
"Думаю, что я уже готов перейти в большой клуб. У меня есть для этого всё необходимое. Интерес "Барселоны"? Это даёт мне ещё больше мотивации. Это значит, что я хорошо справляюсь со своей работой. Кроме того, в молодости я болел за "Барселону", когда там играли Хави, Иньеста, Бускетс и тройка МСН", — приводит слова Микаутадзе The Touchline.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Georges Mikautadze believes he is ready to join a bigger club and has revealed that he grew up supporting FC Barcelona! 💙❤️ 🗣️ “I’ve turned 26, but I think I’m ready to move to a big club. I have everything it takes, and I try to show that every time. Maybe I just need a little more time.” 🗣️ “Barcelona’s interest? Yes, it’s flattering and gives me even more motivation. It also means I’m doing a good job.” 🗣️ “Besides, when I was young, I was a Barcelona fan, ever since the days of Xavi, Iniesta, Busquets and MSN. But I hadn’t really thought much about it.”— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2026
Грузинский нападающий присоединился к "Вильярреалу" в сентябре 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и записал на свой счёт две результативные передачи.
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