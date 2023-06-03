Закат "Барселоны"? Хави сделал шокирующее признание

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о влиянии финансовых ограничений на трансферные планы команды, передает Vesti.kz.

"Мы очень, очень сильно зависим от финансовой ситуации. Люди должны понять, что мы унаследовали очень серьезную экономическую ситуацию. Если бы не рычаги в прошлом году, нам наверняка было бы очень сложно завоевывать титулы.

Клуб прилагает титанические усилия, чтобы восстановить ту конкурентоспособность, которая была у "Барсы" на протяжении всей ее истории. И в этом году мы находимся в тех же условиях, что и в прошлом году, а может быть, и в худших. Возможно, мы не сможем подписать тех, кого хотим, такова реальность.

Люди требуют победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, но мы не на одном уровне с другими клубами. Мы не на том экономическом уровне, что "Манчестер Сити", "Бавария", мадридский "Реал" или "Ювентус", - отметил Хави.

При этом, в нынешнем сезоне "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании.

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