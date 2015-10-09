Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Ямалю сделали укол и отпустили играть: "Барселона" возмущена действиями сборной

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик ранее критически высказался о том, как сборная Испании распорядилась травмированным Ламином Ямалем, сообщают Vesti.kz.

Наставник не понимает, почему футболист получил так много игрового времени, хотя у национальной команды была информация о его проблемах со здоровьем.

По данным испанского издания Sport, медицинские штабы "Барселоны" и сборной Испании действительно обменивались сведениями о состоянии Ямаля. В частности, испанцы сообщали каталонцам, что игрок испытывает болезненные ощущения, пропустил тренировку и даже получил обезболивающую инъекцию, чтобы выйти на поле.

При этом в одном из сообщений представители сборной Испании отметили, что решение о возвращении к игре оставляют за самим Ямалем. В "Барселоне" остались недовольны таким подходом и считают, что судьбу здоровья 18-летнего игрока должны решать опытные врачи, а не сам футболист, который ещё не до конца понимает пределы своих физических возможностей.

