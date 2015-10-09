Ямаль узнал, что "Барселона" нашла топ-замену Левандовски

Нападающий "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиан Альварес согласовал условия личного контракта с "Барселоной" до 2031 года с зарплатой 20 миллионов евро за сезон, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Президент каталонцев Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже пообещали Ламину Ямалю, что аргентинец гарантированно перейдет в клуб для замены ушедшего Роберта Левандовски.

Главные детали трансферной бомбы:

Отказ "Реалу": форвард хочет жить только в Испании. Инсайдеры ESPN подтверждают: проект Ханси Флика привлекает Альвареса гораздо сильнее, чем приглашение от Жозе Моуринью в "Реал".

Позиция "Атлетико": мадридцы заблокировали предложение "Барсы" в 100 миллионов евро и запрос "Реала" на 150 миллионов евро. Они требуют выплаты безумной клаусулы в размере 500 миллионов евро.

Ультиматум игрока: чтобы сорвать сделку, Альварес готов объявить забастовку и пойти на открытый бунт против "Атлетико". "Барселона" официально улучшит предложение сразу после завершения текущего ЧМ-2026.

Альварес в минувшем сезоне провёл 49 матчей за "Атлетико", забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

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