Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего футболиста ноября. В числе кандидатов оказались лидеры "Барселоны" и "Реала", а также звёздный нападающий "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

За индивидуальную награду поборются вингер каталонцев Ламин Ямаль и полузащитник мадридцев Джуд Беллингем. Компанию им составит форвард "Атлетико" Хулиан Альварес.

В список номинантов также вошли нападающий "Расинга" Яссир Забири и голкипер "Эспаньола" Анхель Фортуньо.

The race for PLAYER OF THE MONTH is ON🔥 Who’s taking it? -Bellingham -Lamine Yamal -Alvarez -Zabiri -Fortuño VOTE NOW: https://t.co/44KpRZdPbp #LALIGAPLAYEROFTHEMONTH I #PREMIOSLALIGA I #LALIGAEASPORTS https://t.co/JOHRY8w5yl — LALIGA English (@LaLigaEN) November 25, 2026

После 13 туров чемпионата Испании лидирует "Барселона". Вторую строчку занимает "Реал", а замыкает первую тройку "Атлетико".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!