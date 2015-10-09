19-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (5:1) и сравнялся с Килианом Мбаппе по историческому достижению, передают Vesti.kz.

Ямаль догнал Мбаппе по голам в топ-5 лигах

Как сообщает Foot Mercato, забитый мяч стал для испанца 41-м в чемпионате Испании. Благодаря этому показателю Ямаль повторил рекорд французского нападающего "Реала" Килиана Мбаппе по количеству голов в пяти сильнейших европейских лигах среди футболистов младше 20 лет за последние 30 сезонов.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн, на счету которого 40 голов.

"Барселона" лидирует в Ла Лиге

После 14 туров каталонский клуб набрал 39 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании.

Ранее Ямаль обошёл Месси и Мбаппе в рейтинге лучших нападающих мира.

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