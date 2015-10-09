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Ямаль? Кому достанется номер Месси в "Барселоне"

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Ямаль? Кому достанется номер Месси в "Барселоне" ©x.com/FCBarcelona

В "Барселоне" могут произойти изменения. Это связано с Ламином Ямалем и Ансу Фати, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В "Барселоне" могут произойти изменения. Это связано с Ламином Ямалем и Ансу Фати, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Летом 2025 года "Барселона" попрощается с Фати, который покинет клуб и, как ожидается, отправится в аренду в "Монако" с правом последующего выкупа. Его легендарный 10-й номер перейдет к новой звезде - Ямалю.

Как пишет Mundo Deportivo, официальное объявление состоится 13 июля - в день, когда Ямалю исполнится 18 лет. В этот же день "Барса" намерена объявить о продлении контракта с талантливым вингером, которого уже называют будущим символом клуба.

Напомним, что Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. Его называли наследником Лионеля Месси, который выступал в "Барселоное" под номером 10. Однако Ансу не заиграл за "сине-гранатовых".

В 2020 году Фати стоил 80 миллионов евро, а теперь портал Transfermarkt оценивает форварда в пять миллионов евро.

Что касается Ямаля, то талант "сине-гранатовых" оценивается в 200 миллионов евро. Сейчас Ламин играет в "Барселоне" под номером 19.


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