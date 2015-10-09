Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Выбран победитель "Золотого мяча" 2026 года: он соперник "Кайрата"

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился своим прогнозом на борьбу за "Золотой мяч" 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 престижная награда досталась форварду ПСЖ Усману Дембеле.

"Сейчас такое время, когда ни Месси, ни Криштиану Роналду. Вот это два инопланетянина: один сделал себя сам, другой на НЛО прилетел. Сейчас это уже всё позади, поэтому каждый следующий год у нас будет новый обладатель "Золотого мяча", я в этом практически не сомневаюсь. Хотите прогноз? Следующий обладатель "Золотого мяча" - Килиан Мбаппе", - заявил Генич в шоу "Лови Генича" на канале "Матч ТВ".

На старте нового сезона Мбаппе демонстрирует форму, достойную главного фаворита. Нападающий мадридского "Реала" уже успел забить девять мячей и сделать одну голевую передачу в семи встречах всех турниров. Главный конкурент француза - юный талант "Барселоны" Ламин Ямаль, занявший второе место в голосовании, начал сезон с двух голов и трёх результативных передач в трёх матчах.

Добавим, что "Реал" Мбаппе 30 сентября сыграет с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Алматы и начнется в 21:45.

