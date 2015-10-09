Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Вундеркинда "Барселоны" прировняли к легендарному аргентинцу Ламин Ямаль. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Отец вингера "Барселоны" Ламина Ямаля - Мунир Насрауи - опубликовал в соцсетях пост, посвящённый выступлению сына, в котором сравнил его с легендарным Диего Марадоной — бывшим футболистом каталонского клуба и сборной Аргентины, передают Vesti.kz.

Отец вингера "Барселоны" Ламина Ямаля - Мунир Насрауи - опубликовал в соцсетях пост, посвящённый выступлению сына, в котором сравнил его с легендарным Диего Марадоной — бывшим футболистом каталонского клуба и сборной Аргентины, передают Vesti.kz.

Поводом для публикации стал матч 23-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (3:0), в котором Ямаль отметился забитым мячом.

"Просто гордый отец, спасибо моим родным за всё", — написал Мунир Насрауи, сопроводив пост символическим сравнением с Марадоной.

18-летний Ямаль выступает за первую команду "Барселоны" с 2023 года и уже стал ключевым игроком основы. В текущем сезоне он провёл 30 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость юного таланта составляет 200 миллионов евро — это делает его самым дорогим футболистом планеты наравне с норвежским форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом и французской звездой мадридского "Реала" Килианом Мбаппе.

Диего Марадона — культовая фигура мирового футбола, чемпион мира 1986 года и вице-чемпион планеты 1990-го, признанный одним из величайших игроков всех времён. В составе "Барселоны" аргентинская звезда выступала в 1982–1984 годах, завоевав Кубок Испании, Кубок Лиги и Суперкубок страны, навсегда вписав своё имя в историю каталонского клуба.

