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Вратарь "Реала" получил тяжелую травму и покинул поле в слезах

Вратарь "Реала" получил тяжелую травму и покинул поле в слезах
©twitter.com/realmadrid

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа получил новую травму, сообщают Vesti.kz.

По информации мадридского клуба у Куртуа после тренировки, которая состоялась сегодня был диагностирован разрыв мениска правого колена.

Как сообщает Marca, 31-летний бельгиец покидал тренировочное поле в слезах. Отмечается, что этот сезон для него закончен.

По информации обозревателя The Athletic Марио Кортегана голкипер может пропустить около шести или семи недель.

Напомним, что последний официальный матч Куртуа сыграл 17 июня прошлого года в составе своей национальной команды. За "Реал" он выступил в товарищеских матчах, которые прошли летом. В августе у него был диагностирован разрыв крестообразной связки. После этого, Куртуа перенс операцию.

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Метки:
Бельгия Реал Мадрид

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