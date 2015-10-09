Воспитанник "Барселоны" выдал исторический результат в Европе

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес демонстрирует впечатляющую результативность с начала сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Лопес вошёл в число лучших полузащитников мира

По данным The Touchline, с начала сезона-2025/26 испанский футболист совершил 43 результативных действия, забив 19 голов и отдав 24 голевые передачи.

По этому показателю Лопес уступает лишь полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу, на счету которого 45 результативных действий.

Разница в голах с пенальти

При этом семь голов Фернандеша были забиты с пенальти, тогда как Лопес не забивал с 11-метровой отметки.

Путь Фермина

23-летний Лопес начинал свой футбольный путь в клубе "Эль Кампильо", затем перешёл в "Рекреативо", а после в 2012 году оказался в "Бетисе". Летом 2016 года присоединился к молодёжной академии "Барселоны".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

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