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Воспитанник "Барселоны" выдал исторический результат в Европе

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Воспитанник "Барселоны" выдал исторический результат в Европе Фермин Лопес. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес демонстрирует впечатляющую результативность с начала сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес демонстрирует впечатляющую результативность с начала сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Лопес вошёл в число лучших полузащитников мира

По данным The Touchline, с начала сезона-2025/26 испанский футболист совершил 43 результативных действия, забив 19 голов и отдав 24 голевые передачи.

По этому показателю Лопес уступает лишь полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешу, на счету которого 45 результативных действий.

Разница в голах с пенальти

При этом семь голов Фернандеша были забиты с пенальти, тогда как Лопес не забивал с 11-метровой отметки.

Путь Фермина

23-летний Лопес начинал свой футбольный путь в клубе "Эль Кампильо", затем перешёл в "Рекреативо", а после в 2012 году оказался в "Бетисе". Летом 2016 года присоединился к молодёжной академии "Барселоны".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
9 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
10 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
12 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
13 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
14 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
15 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
16 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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Лига чемпионов 2026/27   •   Испания, Барселона   •   Тур 4, мужчины
4 ноября 01:00   •   не начат
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