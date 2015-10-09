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Вице-капитан сборной Испании пополнил состав "Барселоны"

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Вице-капитан сборной Испании пополнил состав "Барселоны" Сборная Испании по футболу 2026. Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Полузащитник "Барселоны" и вице-капитан сборной Испании Дани Ольмо восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе каталонской "Барселоны" перед ближайшим матчем Ла Лиги, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" и вице-капитан сборной Испании Дани Ольмо восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе каталонской "Барселоны" перед ближайшим матчем Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Ольмо готовится к игре с "Вильярреалом"

По информации Diario SPORT, в понедельник 28-летний испанец возобновил занятия вместе с партнёрами по команде.

Ожидается, что футболист будет полностью готов к предстоящей встрече с "Вильярреалом" в рамках 13-го тура Ла Лиги.

Дани Ольмо в составе сборной ИспанииДани Ольмо Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

"Барселона" лидирует в Ла Лиге

В нынешнем сезоне Ольмо провёл 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Матч между "Барселоной" и "Вильярреалом" состоится 22 ноября. После 12 туров каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 33 очка. "Вильярреал" с 15 баллами располагается на восьмой строчке..

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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