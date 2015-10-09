Положение Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" оказалось под вопросом после домашнего поражения от "Алавеса" (1:2) в 14-м туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

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Возвращение бразильца в стартовый состав не помогло команде, а замена Арды Гюлера вызвала недовольство болельщиков.

Моуринью предпочёл Винисиуса Диоманде

Жозе Моуринью вернул бразильца в основу, оставив Яна Диоманде на скамейке запасных. Однако Винисиус не смог стать ключевым игроком встречи. В перерыве тренер выпустил ивуарийца, пытаясь изменить ход матча.

Болельщики освистали замену Гюлера

На 60-й минуте Моуринью заменил Арду Гюлера на Карлоса Эспи. Это решение вызвало свист трибун. По оценке источника, часть болельщиков считала, что вместо турка поле должен был покинуть Винисиус.

Реакция трибун также показала, насколько высоко фанаты ценят Гюлера и насколько неоднозначно воспринимают нынешнюю роль бразильца.

Поражение прервало серию "Реала" из десяти побед подряд во всех турнирах. При этом Винисиус не был единственным виновником неудачи, однако его возвращение в основу не развеяло сомнений в отношении его места в команде.

Винисиус провёл 15 матчей в текущем сезоне за "сливочных", забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с мадридцами действует до 2032 года.

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