Винисиус принял решение? В "Реале" назначили решающую встречу

Накануне появились слухи о возможном уходе Винисиуса Жуниора из мадридского "Реала", однако ситуация, похоже, близка к окончательному разрешению, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает AS, руководство "сливочных" и бразильский нападающий договорились о специальной встрече, на которой стороны планируют поставить точку в переговорах по новому контракту.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Винисиус может задуматься о смене клуба. Одной из причин назывались непростые отношения с новым лидером атаки "Реала" Килианом Мбаппе.

25-летний бразилец выступает за мадридский гранд с 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, отметившись 22 голами и 14 результативными передачами. По оценке Transfermarkt, стоимость форварда составляет 140 миллионов евро, а его нынешний контракт с "Реалом" действует до лета 2027 года.

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