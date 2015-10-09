Винисиус Жуниор рискует потерять место в стартовом составе мадридского "Реала" на фоне конкуренции с ивуарийцем Яном Диоманде, передают Vesti.kz.

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Бразилец, ранее считавшийся одним из незаменимых игроков команды, больше не имеет гарантированного места в основе. Четырёхматчевая дисквалификация в чемпионате Испании позволила Диоманде закрепиться на левом фланге и убедить главного тренера Жозе Моуринью.

Моуринью не гарантирует Винисиусу место в основе

Теперь португальскому специалисту предстоит решить, как использовать обоих футболистов. По информации Fichajes.net, тренер размышляет над тем, как вернуть бразильца в состав, не нарушив игровой баланс команды.

Моуринью дал понять, что никто не получает место в основе только благодаря своему статусу. При этом Диоманде уже заслужил доверие тренера и не намерен уступать свои позиции.

"Реал" может продать Винисиуса за 150 миллионов

На фоне ситуации появились сообщения об интересе к бразильцу со стороны "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". Мадридский клуб может рассмотреть его продажу, если результаты игрока не улучшатся.

Журналист Мигель Серрано допустил уход Винисиуса уже в зимнее трансферное окно. Потенциальная сумма сделки может составить 150 миллионов евро. При этом официальное предложение или договоренность о трансфере не подтверждены.

Сам Винисиус недавно вернулся из расположения сборной Бразилии, где отметился голами. Теперь ему предстоит подтвердить свою форму в "Реале" и вернуть место в стартовом составе.

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