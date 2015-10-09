Вечеринка Ямаля вызвала скандал: футболист дал резкий ответ критикам

Форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал скандал, разгоревшийся после празднования его 18-летия, сообщают Vesti.kz.

Игрок отметил совершеннолетие 13 июля, устроив масштабную вечеринку, на которую съехались известные личности. Среди гостей были и люди с карликовостью.

После вечеринки Ассоциация людей с ахондроплазией и другими формами скелетных дисплазий выступила с заявлением, что этих людей якобы наняли исключительно для развлечения гостей. Вслед за этим Министерство социальных прав Испании потребовало провести официальное расследование инцидента.

"Я не разозлился, было даже смешно. Пытались очернить это разными способами. Одна женщина говорила, что я выбирал девушек так или иначе, и это все была ложь.

Потом еще история с официантами, который там работали", - приводит слова Ямаля Marca.