Испания
Сегодня 20:41
 

В "Реале" определились с будущим Винисиуса

  Комментарии

В "Реале" определились с будущим Винисиуса ©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Руководство "Реала" сообщило саудовским клубам, что в зимнее трансферное окно бразильский нападающий Винисиус покидать команду не будет, сообщают Vesti.kz.

Как отмечает Bild, мадридцы планируют рассмотреть продажу форварда только летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что один из клубов Саудовской Аравии предлагал за Винисиуса 200 млн фунтов стерлингов (около 230 млн евро).

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года. За это время бразилец стал трёхкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов, провёл 351 матч, забил 112 голов и отдал 94 результативные передачи.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
