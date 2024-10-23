Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
23 октября 15:05
 

В "Реале" нашли нового Пеле

  Комментарии

Поделиться
В "Реале" нашли нового Пеле ©ФК "Реал" Мадрид

Директор по институциональным отношениям "Реала" Эмилио Бутрагеньо сравнил нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора с легендарным бразильским форвардом Пеле, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Директор по институциональным отношениям "Реала" Эмилио Бутрагеньо сравнил нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора с легендарным бразильским форвардом Пеле, сообщают Vesti.kz.

Винисиус оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (5:2).

"Что касается третьего гола, я осмелюсь кое-что сказать, он напомнил мне о Пеле. Как Винисиус входил в штрафную и как бил… Как разобрался в этом моменте. Это гол, который прославляет футбол. Зрители приезжают на "Сантьяго Бернабеу", чтобы увидеть такие голы", - приводит слова Бутрагеньо Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчтитан до лета 2027 года.

"Реал" отыскал "нового Мбаппе": 18-летнего таланта хочет и "Барса"

 

Реал Мадрид Пеле Футбол

Реклама

Живи спортом!