В "Барселоне" рассчитывают на возвращение Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что установил хорошие отношения с нападающим ПСЖ Лионелем Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его словам каталонский клуб надеется подписать контракт с аргентинским футболистом, несмотря на предложение саудовского "Аль-Хиляля".

"Я поговорил с Месси, мы возобновили отношения. Это было очень приятно. Предложение "Аль-Хиляля"? "Барселона" - это "Барселона". Этот клуб может конкурировать со всеми. В Саудовской Аравии делают хорошую работу, инвестируют большие деньги в футбол… Но я продолжаю настаивать, что "Барселона" - дом Месси. Мы хотим, чтобы он вернулся", - приводит слова Лапорты TV3.

Ранее появились сообщения в СМИ о том, что Месси принял решение заключить контракт с "Аль-Хилялем". Согласно слухам, саудовский клуб предложил аргентинцу годовую зарплату в размере 400 миллионов долларов.

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