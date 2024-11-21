В "Барселоне" оценили игру Мбаппе за "Реал"

Советник президента "Барселоны" Жоана Лапорты, Энрик Масип, высказался о выступлениях нападающего Килиана Мбаппе в составе мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

"Реал" - отличная команда с прекрасными футболистами. Однако сейчас заметно, что им некомфортно играть. Мбаппе поставили на позицию девятки, где он не любит играть. Это будет нелегко. Но когда Килиан наберет оптимальную форму, он станет настоящей машиной", - передает слова Масипа газета Marca.

Минувшим летом "сливочные" подписали Мбаппе как свободного агента, однако французу приходится выступать на непривычной для него позиции центрфорварда, так как левый фланг занят Винисиусом Жуниором.

Отметим, что Мбаппе перешел в "Реал" этим летом. Его контракт с командой действует до 2029 года.

В текущем сезоне Ла Лиги французский форвард сыграл за "Реал" 11 матчей, забив шесть голов и, офррмив один ассист.

"Реал" сыграл 12 матчей в чемпионате Испании, и набрав 27 очков, занимает второе место. У "Барселоны", которая лидирует - 33 очка и 13 сыгранных встреч.