Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 11:01
 

В "Барселоне" отреклись от Месси и выбрали лучшим другого

  Комментарии

Поделиться
В "Барселоне" отреклись от Месси и выбрали лучшим другого ©ФК "Интер Майами"

Бывший футболист Деку, ныне занимающий должность спортивного директора "Барселоны" назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо играл, передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший футболист Деку, ныне занимающий должность спортивного директора "Барселоны" назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо играл, передают Vesti.kz.

При этом португалец не стал выбирать Криштиану Роналду или Лионеля Месси, с которыми играл за сборную и "Барселону" соответственно.

"Я играл с ранним Месси и ранним Криштиану. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Роналдиньо. Из тех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. У него были поразительные технические навыки! Он делал нечто совершенно отличающееся.

Самый совершенный игрок, с которым я играл, – это Месси. В Криштиану Роналду меня поражает то, что он все время хочет учиться. Вначале он не нарушал правил", - цитирут Деку Mundo Deportivo.

Отметим, что Месси является рекордсменом по количество "Золотых мячей" (восемь). Ближайшем преследователем является Роналду - пять, а у Роналдиньо – один.

Лига конференций 2025/26   •   Мальта, Флориана   •   Отборочный этап 1, мужчины
8 июля 22:30   •   не начат
Флориана
Флориана
(Флориана)
- : -
Хаверфордуэст Каунти
Хаверфордуэст Каунти
(Хаверфордуэст)
Кто победит в основное время?
Флориана
Ничья
Хаверфордуэст Каунти
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!