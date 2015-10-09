В "Барселоне" отреклись от Месси и выбрали лучшим другого

Бывший футболист Деку, ныне занимающий должность спортивного директора "Барселоны" назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо играл, передают Vesti.kz.

При этом португалец не стал выбирать Криштиану Роналду или Лионеля Месси, с которыми играл за сборную и "Барселону" соответственно.

"Я играл с ранним Месси и ранним Криштиану. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Роналдиньо. Из тех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. У него были поразительные технические навыки! Он делал нечто совершенно отличающееся. Самый совершенный игрок, с которым я играл, – это Месси. В Криштиану Роналду меня поражает то, что он все время хочет учиться. Вначале он не нарушал правил", - цитирут Деку Mundo Deportivo.

Отметим, что Месси является рекордсменом по количество "Золотых мячей" (восемь). Ближайшем преследователем является Роналду - пять, а у Роналдиньо – один.