В "Барселоне" жёстко высказались о трансфере друга Ямаля

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал ситуацию вокруг вингера "Атлетика" Бильбао Нико Уильямса, которого уже не раз связывали с возможным переходом в стан каталонцев, сообщают Vesti.kz.

Летом Уильямс связал себя с "Атлетиком" долгосрочным соглашением до 2035 года, то есть сразу на десять сезонов. Его новый оклад составит около десяти миллионов евро ежегодно, и это без учета щедрой системы бонусов.

"Мы никогда не охотились за Нико Уильямсом. Это его агент несколько раз сам выходил на нас, а не мы гнались за ним. "Атлетик" пусть спросит его агента. Он даже не совсем подходил под тот профиль, который мы искали… Просто нужно слушать. Мы сами установили условия для клуба, после этого переговоры должны перейти на бумагу. Мы чётко дали понять, что не примем навязанные им условия, потому что ни один игрок не будет диктовать нам", - приводит слова функционера инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсетях.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги футболист провёл три встречи, записав на свой счёт гол и результативную передачу. Сейчас же молодой испанец вынужден пропускать игры из-за травмы и сосредоточен на восстановлении.

Отметим, что в "Барселоне" выступает Ламин Ямаль, который является другом Уильямса.