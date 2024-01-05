"Уважай людей и эмблему". Серхио Рамос заткнул болельщика после поражения "Севильи"

"Севилья" в матче 19-го тура чемпионата Испании уступила на своем поле "Атлетику", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась в пользу клуба из Бильбао со счетом 2:0. После матча защитник "Севильи" Серхио Рамос во время интервью повздорил с болельщиком, который кричал на него с трибун.

"Прояви немного уважения, мы разговариваем. Уважай людей и эмблему, мы разговариваем. Уважай людей и заткнись!", - крикнул Рамос болельщику в прямом эфире, прервав интервью на некоторое время.

"Севилья", набрав 16 очков, занимает 16 место в турнирной таблице Ла Лиги. У "Атлетика" 38 баллов и четвертое место.