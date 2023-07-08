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Новости спорта Футбол Испания
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"Турецкий Месси" объяснил переход в "Реал"

"Турецкий Месси" объяснил переход в "Реал"
©twitter.com/realmadrid

Новичок "Реала" Арда Гюлер поделился своими мотивами выбора для перехода в мадридский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист, которого называют "Турецким Месси" подписал контракт на пять лет - до 2029 года. У него было соглашение с "Фенербахче" до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что "Реал" предложил турецкому клубу за игрока 20 миллионов евро.

"Многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с "Реалом", остальные потеряли ценность.

Анчелотти позвонил по телефону и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции меня видит.

Я хочу бороться за место в составе. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберет тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа", - приводит слова Гюлера Marca.

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Метки:
Реал Мадрид Турция Футбольные трансферы

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