"Турецкий Месси" объяснил переход в "Реал"

Новичок "Реала" Арда Гюлер поделился своими мотивами выбора для перехода в мадридский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист, которого называют "Турецким Месси" подписал контракт на пять лет - до 2029 года. У него было соглашение с "Фенербахче" до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что "Реал" предложил турецкому клубу за игрока 20 миллионов евро.

"Многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с "Реалом", остальные потеряли ценность.

Анчелотти позвонил по телефону и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции меня видит.

Я хочу бороться за место в составе. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберет тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа", - приводит слова Гюлера Marca.