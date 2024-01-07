Турецкий Месси дебютировал за "Реал"

Футболист сборной Турции Арда Гюлер дебютировал за мадридский "Реал". 18-летний полузащитник вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Арандины" (3:1) и был заменен на 59-й минуте, сообщают Vesti.kz.

По информации Opta, Гюлер стал третьим турецким футболистом, сыгравшим за мадридцев. Лидерами по играм за "Реал" среди турков являются Нури Шахин (10) и Хамит Алтынтоп (12).

Гюлер по прозвищу Турецкий Месси перешел в "Реал" из "Фенербахче" летом 2023 года, подписав с испанским клубом шестилетний контракт. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Его дебют долго откладывался из-за травм.

Арда дебютировал в составе основной сборной Турции 19 ноября 2022 года в товарищеском матче против Чехии. 19 июня 2023-го в матче отборочного турнира к Евро-2024 против Уэльса забил свой первый гол за национальную команду дальним ударом с 23 метров.

Видео голов в матче между "Арандиной" и "Реалом" можно посмотреть здесь.