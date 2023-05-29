Тренер "Барселоны" рассказал о разговоре с Месси

Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал о разговоре с Лионелем Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом, специалист не уточнил, о чем контактировал с аргентинцем.

"Разговаривал ли я с Месси? Да, это правда", – приводит слова Хави издание Sport.

Хави высказал свои мысли относительно возможного возвращения Лионеля Месси в команду, в настоящее время играющую за "ПСЖ".

"Я сказал президенту Лапорте, что возвращение Месси имеет смысл. Никаких сомнений в том, что он идеально подходит для нашей системы и идеи. У меня уже есть тактический план с Лео в голове", – добавил Хави.

В этом сезоне Месси провел за ПСЖ 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Его контракт с парижанами истекает в июне.

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Барселону", за которую выступал всю карьеру до перехода в ПСЖ в 2021 году. Также СМИ писали, что Месси получил предложение из Саудовской Аравии.

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